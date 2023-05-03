Galatasaray, taraftarlara açık antrenman yaptı

ANTRENMAN

Sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın devam eden bölümünde değişimli olarak bir grup futbolcu minyatür kale maç yaparken, diğer grup ise hücum ve savunma çalışması üzerinde durdu.