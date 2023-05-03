Şenol Güneş'ten şampiyonluk sözleri! "Sıralamaya bakmadan..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "En iyi aydınlanma aracı güneştir. Bedavadır, aynı zamanda etkilidir. Faydalanmasını bilmek lazım. Işığın en güzeli mumdur ama o da aydınlatmak için kendini yakar. Biz de çalışmazsak hiçbir şey alamayız" diyen Güneş, şöyle devam etti: "Her zaman şampiyonluk yarışında varız. Oyun açısından iyi olsak da sonuç olarak düşündüğümüz yerde değiliz. Ancak oyun olarak umut vermek camianın güvenini ve moralini artırıyor."

'BEDELİNİ KULÜP DEĞİL DELE ALLİ ÖDEMELİ'

"Derbide düşündüğümüz şeyleri yaptık ama yine de eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimiz savunmada ve hücumda azdı. Şampiyonluk dışında sonucu başarı kabul etmiyoruz. Büyük takımlar her zaman ayakta kalmasını bilmeli. Sorunları olduğunda daha çok kenetlenmeli. Bu maçı kaybetsek, o kadar gelen seyirci moralsiz olacaktı. Maddi-manevi oyuncu kayıplarımız olacaktı. Şimdi bakıyorum, oyuncuların hepsi mutlu. Elimizdeki oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Dele Alli sakatım diye gitti, ameliyat oldu ve gelmedi. Büyük para ödenen bir oyuncu katkı veremiyor ve gidiyorsa bunun bedelini oyuncu ödemeli. Oynayan oyuncuyu bırakmak istemeyiz. Gitmek isteyen oyuncu varsa ekonomik olarak da karşılığı varsa değerlendirilir. Tayyip sakat, seneye ne zaman gelecek, onun yerine de oyuncu bakacağız."





ABOUBAKAR'A ZAMAN LAZIM

Manchester United'a giden Weghorst ile Vincent Aboubakar'ın kıyaslanmaması gerektiğini de söyleyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Aboubakar, yetenekleri ve ait olma duygusuyla çok ön planda. Takımı seviyor. Arkadaşlarına pozitif enerji veriyor. Hâlâ zamana ihtiyacı var. Takıma katkı yapıyor. Her geçen gün geliş-i mini daha üst seviyeye çıkarıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beceri olarak iyi bir oyuncu."