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Giriş Tarihi: 4.5.2023 15:36

Francisco Calvo'dan Beşiktaş açıklaması! "Haberler beni mutlu etti"

Francisco Calvo’dan Beşiktaş açıklaması! Haberler beni mutlu etti

Konyasporlu stoper Francisco Calvo, Beşiktaş ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı. Calvo, "Adımın Beşiktaş ile anılması ile ilgili çıkan haberler beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler çıkması üzerine ülkesinde bir açıklama yaptı.

Teletica Deportes'e konuşan Calvo, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Ancak şu anda Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Eğer teklif gelirse, menajerimle birlikte bunu analiz ederim." açıklamasını yaptı.

Kosta Rikalı stoper, "Konyaspor ile 1 yıl daha kontratım var. Şimdi sadece bu sezonu en iyi ve en güçlü şekilde bitirmeye odaklandım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"
Konyaspor formasıyla 4 gol atması ve kaptanlık yapmasıyla ilgili olarak Calvo, "Gittiğim her takımda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Eğer liderlik veya benzeri bir şey yapıyorsam, bunu her kulüpte de yapmaya çalışıyordum zaten." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Francisco Calvo'dan Beşiktaş açıklaması! "Haberler beni mutlu etti"
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