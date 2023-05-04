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Giriş Tarihi: 4.5.2023 15:21

Volkan Demirel'den anlamlı proje! Depremzedeler için turnuva düzenleyecek...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden etkilenen illere yardım için çalışmalara devam ediyor. Demirel'in bu kapsamda Alman kulüpleriyle temas halinde olduğu öğrenilirken, depremzedeler için turnuva düzenlelemeyi düşünüldüğü ifade edildi.

Bayern Münih başta olmak üzere, Türk coğrafyasının yoğun olduğu bölgelerdeki kulüplerle temaslara başlayan genç teknik adam Volkan Demirel, Hatayspor'un da içinde yer aldığı bir turnuvayı organize etmeyi planlıyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; gurbetçilerimizin çoğunlukla yer aldığı Berlin, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Mainz ve Münih gibi bölgeleri kapsayan bir turnuva planlayan Demirel; Bayern, Dortmund, Schalke, Hertha Berlin ve Mainz 05 gibi kulüplerle temaslara başladı.

Turnuvayı yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, 20 Temmuz-5 Ağustos arasında düzenlemeyi planlayan Volkan Demirel, elde edilecek tüm geliri depremden etkilenen 11 ilimizdeki kulüplere aktarmayı planlıyor.

Hatayspor'un yanı sıra deprem coğrafyasındaki amatörler kulüpler de dahil tüm kulüplere maddi kaynak sağlamayı amaçlayan Volkan Demirel, en büyük desteği ise Almanya'daki gurbetçilerden görüyor.

Alman basınından büyük ilgi Volkan Demirel'in hayata geçirmeyi planladığı yardım projesinin Alman basınından destek gördüğü de ifade ediliyor. Alman medyasının önde gelen kurumlarının teknik adamla bu kampanya özelinde röportajlar yaptığı ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağı öğrenildi. (Fanatik)

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Volkan Demirel'den anlamlı proje! Depremzedeler için turnuva düzenleyecek...
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