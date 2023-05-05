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Giriş Tarihi: 5.5.2023 12:08

Beşiktaş'ta Redmond'un yerine Vitaliy Buyalskyi geliyor!

Beşiktaş’ta Redmond’un yerine Vitaliy Buyalskyi geliyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah beyazlı yönetim Nathan Redmond ayrılma ihtimaline karşı Ukraynalı yıldız oyuncu Vitaliy Buyalskyi kadroya dahil edecek.

Beşiktaş yönetimi yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kiralık oyuncuların ayrılma ihtimaline karşılık öncelikle bu bölgeler için girişimlerine hız verdi.

Son dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olan ve kiralık olarak forma giyen Redmond'un ayrılması durumunda 10 numara mevkiine yapılacak olan takviye Ukrayna'da bulundu.

Yönetimden Talisca tarzında bir oyuncu isteyen Şenol Güneş'in önüne 5 farklı oyuncunun ismi getirildi. Genk'ten Mike Tresor, America'da oynayan Şilili Diego Valdez, Dinamo Zagreb'den Marko Tolic, Olympiakos'tan Pep Biel ve Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskyi için hazırlanan raporlar Güneş'e sunulurken; tecrübeli teknik adam Vitaliy Buyalskyi için 'olumlu' ifadeler kullandı. Şenol Güneş'in ve yardımcılarının Buyalskyi'yi bir süre daha inceleyeceği, eğer olumlu rapor çıkarsa tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Dinamo Kiev'in birkaç maçını yerinde izleyip Buyalsky için son kararı vereceği bildirildi. (fotoMaç)

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Beşiktaş'ta Redmond'un yerine Vitaliy Buyalskyi geliyor!
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