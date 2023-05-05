TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den ALG Spor’a ziyaret

Söz konusu ziyarette Mehmet Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana hem futbol oynayan hem de tribünlerde maç izleyen kadın ve kız çocuklarının sayısının artırılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek ALG Spor oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade etti.