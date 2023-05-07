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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:55

GALATASARAY HABERLERİ: Can Uzun transferinde Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih

GALATASARAY HABERLERİ: Can Uzun transferinde Galatasaray’ın rakibi Bayern Münih

Galatasaray, Nürnberg'in U19 takımında oynayan 17 yaşındaki Can Uzun için harekete geçti. Ancak Bayern Münih'in de oyuncuya talip olması, işi zora soktu. Cim-Bom transferde fazlasıyla ısrarcı durumda...

Geleceğe yatırım yapan, bu sezon Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, önümüzdeki yıl da bu politikaya devam etmeyi planlıyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarını da sürdüren Sarı-Kırmızılılar, listesine genç bir Türk'ü daha ekledi. O isim; Nürnberg'in U19 takımının santrforu Can Uzun... Alman basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray, 17 yaşındaki golcü oyuncu için Nürnberg'le ilk teması kurdu... Ancak genç yıldız adayının dev bir talibi var. Bu kulüp de Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih...

HALİL ALTINTOP İLGİLENİYOR
Alman basınına yansıyan haberlere göre iki takım da genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çıkan haberlerde şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un en iyi kulübü olan Galatasaray, Türk genç milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Bayern de 17 yaşındaki forvetle yoğun şekilde ilgileniyor. Bayern Münih Gençlik Gelişim Bölüm Müdürü olan Halil Altıntop, bu transferle özel olarak ilgileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli olan kardeşi Hamit Altıntop ise Uzun'un gelecekte Türkiye Milli Takımı için oynamaya devam etmesini sağlamak istiyor."

115 MAÇTA 15 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI
Bu sezon Nürnberg U19 Takımı'nda 15 maça çıkan Can Uzun, 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Geçen sezon U17 takımında oynadığı 19 maçta da 22 gol kaydetti. Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde de forma giyen Can, U17 Milli Takımı'yla 11 maça çıktı ve 6 gol attı.

Şu an Nürnberg A Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Dieter Hecking ise Can ile ilgili, "Gerçekten çok iyi bir futbolcu ancak hala eksikleri var" yorumunu yaptı. Alman basını ise; Can'ın kısa süre içinde A Takıma alınmaması halinde Nürnberg'in genç golcüyü elinden kaçıracağını vurguladı. G.Saray'ın oyuncunun danışmanı ve ailesiyle bir görüşme yapacağı belirtildi. (Akşam)

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GALATASARAY HABERLERİ: Can Uzun transferinde Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih
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