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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:10

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transferde hedef Lamine Diack

TRABZONSPOR HABERLERİ: Transferde hedef Lamine Diack

Trabzonspor'un gözü Ankaragücü forması giyen Lamine Diack'ta... Bordo-Mavililer, yarın Akyazı’da oynanacak maçın ardından Başkent temsilcisinin yöneticileriyle transferi görüşmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Ankaragücü'nün 500 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Senegalli orta saha, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti. Ankaragücü'nün Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elediği karşılaşmanın da yıldızlarından biri olan Diack, dinamizmi, güçlü fiziği ve dripling özellikleriyle öne çıkıyor.

MAÇ SONU TRANSFER ZİRVESİ
Karadeniz ekibi, Akyazı'da oynanacak Ankaragücü maçının ardından Başkent temsilcisinin yöneticileriyle Diack transferini görüşmeye hazırlanıyor. 2021'de Shkupi'den Tuzlaspor'a transfer olan Diack için Fenerbahçe 250 bin Euro bonservis ödemiş, kısa süre sonra ise 500 bin Euro'ya Ankaragücü'ne oyuncuyu satmıştı.

FENERBAHÇE'NİN HAKKI YOK
3 yıl daha kontratı bulunan genç yıldızın bonservis maliyeti konusunda nabız yoklanacak. İddiaların aksine oyuncunun kontratında Fenerbahçe için herhangi bir geri alma maddesi bulunmazken, Diack'ın satış hakkı tamamen Ankaragücü Kulübü'nde... Lamine Diack, bu sezon forma giydiği 22 lig maçında 2 gol atarken, Türkiye Kupası'nda da 5 karşılaşmada görev aldı. (Fanatik)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Transferde hedef Lamine Diack
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