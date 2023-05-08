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Giriş Tarihi: 8.5.2023 16:36

Wayne Rooney'den Real Madrid-Manchester City maçı öncesi olay iddia!

Wayne Rooney’den Real Madrid-Manchester City maçı öncesi olay iddia!

Şampiyonlar Ligi'nde yarın gece 'erken final' olarak nitelendirilen karşılaşmada Real Madrid, Manchester City'yi konuk edecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak dev karşılaşma öncesi efsane futbolcu ve teknik direktörden dev iddia geldi.

İngiltere Premier Ligi'nde bir maç eksiğine rağmen bir puan farkla zirvede oturan Manchester City, şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaja sahip. Pep Guardiola'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşmak istiyor. İngiliz ekibi yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak.

WAYNE ROONEY'DAN MAÇ ANALİZİ
Eski Manchester United, Everton, Derby County ve İngiltere Milli Takımı'nın oyuncusu Wayne Rooney, 35 yaşında futbolu bıraktı. The Times'ta maç analz yapan efsane golcü, Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesiyle ilgili görüşlerini kaleme aldı.

"MANCHESTER CITY EZE EZE YENECEK"
İngiliz efsane eşleşmeyle alakalı olarak; "Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid maçını kazanmakla kalmayacaklar, eze eze yenecekler" ifadelerini kullandı. Real Madrid için ise "Real Madrid büyük bir deneyime ve geçmişe sahip bir takım. Asla dışlayamazsınız. Ama bence bu sene Manchester City'nin senesi" dedi.

"CITY SAVUNMADA DAHA İYİ VE SABIRLI"
Wayne Rooney yazısının devamında ise, "Bir yıl önce Real Madrid, Manchester City'yi devirdi. Ancak şimdi farklı. City savunmada daha iyi ve daha sabırlı. En büyük değişim ise Erling Haaland. Geçen sezon Bernabeu'da Haaland olsaydı öyle olmazdı" ifadelerine yer verdi.

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Wayne Rooney'den Real Madrid-Manchester City maçı öncesi olay iddia!
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