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Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:53 Son Güncelleme: 10.5.2023 12:55

Barcelona'da Sergio Busquets ile yollar ayrılıyor!

İHA
Barcelona’da Sergio Busquets ile yollar ayrılıyor!

İspanyol ekibi Barcelona, deneyimli futbolcusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona'da bir devir daha kapanıyor. Barcelona'ya 2005 yılında gelen İspanyol futbolcu Sergio Busquets, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barça efsanesi veda ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Barcelona A Takımı ile 15. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcu, 718 karşılaşmaya çıktı ve 18 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, ayrıca 718 maçla Barça ile tüm zamanlarda en fazla forma giyenler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.



31 KUPA KAZANDI
Busquets, Barcelona ile birçok başarıya imza attı ve kazanmadığı kupa kalmadı. Barça ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

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Barcelona'da Sergio Busquets ile yollar ayrılıyor!
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