Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan giden gençler bin pişman! Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı...

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takım'da gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek geçtiğimiz yaz Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ile Serdar Saatçı yeni kulüplerinde umduklarını bulamadı.

Siyah-beyazlı takımdan 4 milyon Euro karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak şans bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi.

Yaz aylarında Torino'ya transferi olaylı olan ve giderken Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro kazandıran Emirhan İlkhan ise ilk devre kulübünde sadece 4 maçta 87 dakika şans buldu. Ara transferde Sampdoria'ya kiralanan ve takımı küme düşen 18 yaşındaki orta saha, burada da bekleneni veremedi. 5 maçta sadece 65 dakika süre alabildi.

20 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise Portekiz ekibi Braga'nın A Takımı ile sadece 5 maça çıkabildi ve 283 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu da siyahbeyazlı kulübe 1.5+1 milyon Euro kazandırarak Portekiz'in yolunu tutmuştu.