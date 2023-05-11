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Giriş Tarihi: 11.5.2023 11:19

Son dakika haberi: Kaan Ayhan Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı!

Son dakika haberi: Kaan Ayhan Galatasaray’da kalacak mı? Menajeri açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akan, "Kaan, Galatasaray'da mutlu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"AYRILIK GÜNDEME BİLE GELMEDİ"

Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Kaan Ayhan Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı!
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