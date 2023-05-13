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Giriş Tarihi: 13.5.2023 11:33 Son Güncelleme: 13.5.2023 11:33

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö için karar verildi!

Galatasaray’da Fredrik Midtsjö için karar verildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fredrik Midtsjö'nün gelecek sezon da takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası toparlanmakta zorlanınca gözden düşen Fredrik Midtsjö, son haftalardaki çıkışıyla bir anlamda kendi kaderini kendi çizmiş oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un, Norveçli orta sahayı önümüzdeki sezon da mutlaka kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Takımda özellikle orta saha düştüğü anlarda Buruk'un takviye olarak oyuna aldığı 29 yaşındaki futbolcu hem savunmaya verdiği katkı hem de atakları organize etmesiyle yeniden göze girmeyi başardı.

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Fredrik Midtsjö, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. (Milliyet)

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Galatasaray'da Fredrik Midtsjö için karar verildi!
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