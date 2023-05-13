Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas şoku! Fenerbahçe maçında sahada olmayacak...

Trabzonspor'un 29 Nisan'da Konyaspor ile oynadığı lig karşılaşmasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla atılan Anastasios Bakasetas'a 2 maç ceza çıkmıştı. Bordo-mavililer ise yıldız futbolcusunun cezasında indirime gidilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Ancak Trabzonspor'a iyi haber gelmedi. Bu sezon takımına 6 gol ve 5 asistle katkı veren Yunan futbolcunun cezası onandı. Bu nedenle Ankaragücü mücadelesinde yerini alamayan Bakasetas, perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçında da takımını yalnız bırakacak.