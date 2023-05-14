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Giriş Tarihi: 14.5.2023 20:03 Son Güncelleme: 14.5.2023 20:04

Hollanda'da Feyenoord, 2 hafta kala şampiyon oldu

Hollanda’da Feyenoord, 2 hafta kala şampiyon oldu

Hollanda Eredivisie'de Feyenoord evinde Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie'nin 32. haftasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile Rene Hake'nin yönetimindeki Go Ahead Eagles karşı karşıya geldi.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala toplamda 16. şampiyonluğunu ilan etti. Feyenoord'a şampiyonluğu getiren golleri; 15. dakikada Oussama Idrissi, 18. dakikada Santiago Gimenez ve 54. dakikada Igor Paixao kaydetti.

Feyenoord'da takım kaptanı Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

16. ŞAMPİYONLUĞU

Ligde şampiyonluk yarışını uzun süre önde götüren Feyenoord, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 11 puan önüne geçti ve 5 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, sezon genelinde takımına 30 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağlayarak şampiyonlukta önemli paya sahip oldu.

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Hollanda'da Feyenoord, 2 hafta kala şampiyon oldu
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