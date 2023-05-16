Okan Buruk: Mayıslar bizim demiştik, bunun altında toplandık

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İstanbulspor'un son haftalarda formda bir takım olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Bugün şampiyonluk yolunda önemli bir maç oynadık. İstanbulspor son haftaların formda takımıydı. Bize karşı bazen önde bastılar bazen kendi sahalarında beklediler. Oyunun genelinde çok fazla rakip ceza sahasına girdik. 51 kez girmişiz. Bu bölümde kalitemizin altında işler yaptık. Orada bitireceğimiz pozisyonları doğru yapabilsek maçı erken koparabilirdik. Rakibimize net fırsat vermesek de 1-0 maç tehlikeli gidiyordu. Zaniolo'nun kırmızısının sonrasında hamleler olumlu cevap verdi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyona girdik. Nelsson'un müdahalesi sonrasında 2'nci golü bulduk. Önemli bir 3 puan. Mutlu ayrılıyoruz. Taraftarımız yanımızdaydı. Onlarla daha güçlüyüz. Sivasspor maçına hazırlanacağız. Şampiyonluk yolunda son maçlarda baskı oluyor. Bu baskıyı fizik ve performans olarak iyi uyguladık. Bitiricilikte daha iyi olsaydık daha erken skora ulaşabilirdik" ifadelerini kullandı.

"HÜCUMDAKİ 3, 4 OYUNCUN 10 GOLÜN ÜSTÜNE ÇIKMASI GEREKİRDİ"

Savunmanın hücum hattından başlaması gerektiğini söyleyen Buruk, "Savunma, sadece savunma oyuncularının yapacağı bir şey değil. Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına baktığınız zaman iyi performans sergilemedik. Son iki maçta iyiydik. Hücum presi iyi yapan bir takım olarak karşımızdaki rakipler uzun topla oynadı. Son Başakşehir maçında 4 savunmacımız yüzde 100'le oynaması, önlerinde Torreira'nın rolü de çok önemli. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Ligdeki en çok pozisyona giren takımlardan birisiyiz. Gol sayımızın yüksek olması gerekirdi. Çok kişiyle hücum ediyoruz gol sayımızın iyi olması gerekirdi. Savunmada tamam ama hücumdaki 3, 4 oyuncun 10 golün üstüne çıkması gerekirdi" diye konuştu.

"MAYISLAR BİZİM DEMİŞTİK, BUNUN ALTINDA TOPLANDIK"

Takımın üstünde baskı oluşup, oluşmadığıyla ilgili gelen bir soruya Okan Buruk, şöyle cevap verdi:

"Sezonun ilk maçında da aynı baskıyı hissediyorsunuz. Kazanmak zorundasınız. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda. Ben de oyuncularım da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçı da kazanmamız gerekiyor. Baskıyı, takım, oyuncular, yönetim olarak doğru şekilde yönetiyoruz. Beşiktaş maçı sonrası belki insanlar daha çok baskı altındaydı. Korkan, ümitsizliğe kapılan oldu. Ama 3 puan öndeydik. 3 puan önde olan biziz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Kazanırsak şampiyon oluyoruz diye görüş belirtmiştim. Hatalar olacak zaman zaman. Galatasaray taraftarı da bize hep destek verdi. Mayıslar bizim demiştik bunun altında toplandık. Şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum. Lig devam ediyor. Bütün maçları kazanmak zorundayız. Bunun için de aynı ciddiyetle önce cumartesi gününe hazırlanacağız."

"3 AY ÖNCE DE 1 SENE ÖNCE DE BU 8+3'TEN KİMSE MUTLU DEĞİLDİ"

TFF'nin aldığı yabancı oyuncu kuralıyla ilgili düşünceleri sorulan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"3 ay önce de 1 sene önce de bu 8+3'ten kimse mutlu değildi. Kimin mutlu olduğunu bilmiyorum. Kulüplerin büyük bölümü bunu istemiyor. Kimin istediğini merak ediyorum. Hocaların söylediği, bütün hocaların şikayeti oyuncu değişikliği. Orada farklı bir şey getirilebilirdi. Devamlı Türk oyuncu hesabı yapmak zor oluyor. Bu süreçte bu kuralın olumlu bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de olumlu olacağını düşünmüyorum. Saygılı olacağız. Elimizden geleni yapacağız."

"ZANİOLO'NUN KIRMIZI KARTI OYUN İÇİNDE OLABİLECEK ŞEYLER"

Zaniolo'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle üzgün olduğunu belirten Okan Buruk, "İlk hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Sonrası yönetim ve TFF ve yönetimin vereceği karar. Zaniolo için de oyun onun istediği gibi bir oyundu. Oyuna sokarken de ceza sahasına rahat gidiyorduk. Onun kalitesini kullanmak istedim. Şansız bir şekilde taban kaldırdı ve kırmızı kart gördü. O da üzgün, biz de üzgünüz. Bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içinde olabilecek şeyler. Bizi seviden 10 kişi kaldıktan sonra kalan oyuncuların olağanüstü mücadele vermeleri. Dışardan baktığınızda belki 11'e 10'u hissetmediniz. Bizim için değerli olan buydu" şeklinde konuştu.