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Giriş Tarihi: 18.5.2023 09:11 Son Güncelleme: 18.5.2023 10:09

Dursun Özbek'ten oyunculara dev prim!

MEHMET ÖZCAN
Dursun Özbek’ten oyunculara dev prim!

Başakşehir galibiyetinin ardından hesaplara toplam 20 milyon TL’lik ödeme gönderen Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor maçından sonra da 400’er bin TL prim sözü verdi.

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Özbek, kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı. Moralli çıkılan İstanbulspor maçını 2- 0 kazanan sarı- kırmızılı oyuncuları yine ilk olarak Özbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivasspor karşılaşması öncesinde primler hesaplara yatırılacak.

OKAN BURUK: 23'ÜN SİHRİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası'nı kazanmalarının yıl dönümünde kulüp televizyonuna konuştu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "23, bu senenin sihirli rakamı. Hem 23. şampiyonluk hem de 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. UEFA Kupası'nı kazanmamızın üzerinden 23 yıl geçti. Hâlâ o gururu, heyecanı, mutluluğu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

NELSSON'DA İNDİRİM OLMAZ!
Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi. 24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor. Yönetim, sezon başında Sevilla'ya 13 milyon Euro'ya satmadığı Danimarkalı stoper için Atalanta'dan 16 milyon Euro'luk teklif aldı. Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı. Galatasaray, 25 milyon Euro'dan aşağı oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

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Dursun Özbek'ten oyunculara dev prim!
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