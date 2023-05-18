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Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:41 Son Güncelleme: 18.5.2023 11:37

UEFA'nın İstanbul paylaşımına tepki yağdı!

UEFA’nın İstanbul paylaşımına tepki yağdı!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşındaki Manchester City-Real Madrid maçı öncesi UEFA'dan skandal bir paylaşım geldi. UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda dev maç oynanmadan Real Madrid'in finale çıktığı belirtildi. Büyük tepki çeken paylaşım kısa süre içinde silindi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Real Madrid maçı öncesi UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Manchester City ile Real Madrid final bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanırken UEFA'dan Real Madrid'in finale çıktığına dair paylaşım geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid ile Inter'in logoları paylaşıldı ve "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın yaptığı bu paylaşım özellikle İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekti.

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UEFA'nın İstanbul paylaşımına tepki yağdı!
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