UEFA’nın İstanbul paylaşımına tepki yağdı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Real Madrid maçı öncesi UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Manchester City ile Real Madrid final bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanırken UEFA'dan Real Madrid'in finale çıktığına dair paylaşım geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid ile Inter'in logoları paylaşıldı ve "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın yaptığı bu paylaşım özellikle İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekti.