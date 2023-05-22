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Giriş Tarihi: 22.5.2023 12:59

Bursa’da turnuva İlkay Gündoğan'ın imzalı topuyla başladı!

İHA
Bursa’da turnuva İlkay Gündoğan’ın imzalı topuyla başladı!

Bursa’da 8’incisi düzenlenen BÜGED futbol turnuvasının başlama vuruşu Manchester City’de top koşturan dünyaca ünlü Türk futbolcu İlkay Gündoğan’ın imzaladığı futbol topuyla başladı.

Büyükorhan ilçesi mahallelerinden 24 takımın katıldığı turnuvada takımlar kıyasıya mücadele edecek. Büyükorhan Gençlik Derneği'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle ortaklaşa düzenlediği turnuvadan elde edilecek gelir Büyükorhanlı üniversiteli öğrencilere burs olarak verilecek. Bu zamana kadar yüzlerce öğrenciye burs veren BÜGED yaptığı örnek etkinliklerle herkesin takdirini kazanıyor.

Büyükorhanlı gençleri sporla buluşturmak için farklı alanlarda sportif organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek, sporla Büyükorhanlılar arasındaki dayanışmayı da arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Seyrek, "Sportif faaliyetlerle ilçemiz gençlerini birbiriyle kaynaştırıp dayanışmayı arttırmaya çalışıyoruz. Turnuvadan elde edeceğimiz gelirin tamamını ise Büyükorhanlı üniversiteli öğrencilere burs için kullanacağız. Bu turnuvada bizlere destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Alinur Aktaş'a, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız'a, Ana Sponsorumuz iş adamı Mustafa Yelbey'e, diğer bütün sponsorlarımıza ve turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükorhanlılara yakışır bir turnuva olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Bursa’da turnuva İlkay Gündoğan'ın imzalı topuyla başladı!
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