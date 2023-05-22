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Giriş Tarihi: 22.5.2023 11:21

Roma'dan Salih Özcan için çılgın rakam!

Roma’dan Salih Özcan için çılgın rakam!

Serie A ekibi Roma, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündemine aldı. İtalya devi, 25 yaşındaki futbolcuya 35 milyon euro teklif edecek.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Roma, Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan devinin orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia için girişimde bulunulacağı öne sürüldü. Roma kulübünün Salih Özcan için Dortmund'a 35 milyon Euro teklif vereceği öne sürüldü. Alman ekibinin Salih Özcan için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.

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Roma'dan Salih Özcan için çılgın rakam!
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