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Giriş Tarihi: 22.5.2023 15:55 Son Güncelleme: 22.5.2023 15:59

Valencia'dan Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftara ömür boyu men!

Valencia’dan Vinicius Junior’a ırkçılık yapan taraftara ömür boyu men!

La Liga ekiplerinden Valencia, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı tezahürat yapan taraftarını ömür boyu stadyumdan men ettiğini açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Valencia, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı tezahürat yapan taraftarını ömür boyu stadyumdan men ettiğini duyurdu.

INFANTİNO'DAN DESTEK MESAJI GELMİŞTİ
FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya Birinci Ligi'nin (La Liga) 35. haftasındaki Valencia-Real Madrid maçında ırkçı hakarete maruz kalan eflatun-beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un yanında olduklarını söyledi.

FIFA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Infantino, Real Madridli oyuncuya yönelik yapılanlarla ilgili, "Vinicius'la dayanışma içindeyiz. Futbolda da toplumda da ırkçılığa yer yok. FIFA böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüm oyuncuların yanındadır." ifadelerini kullandı.

Yaşanılan tüm bu olaylar sonrası İspanya La Liga ekibi Valencia Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunan taraftarın ömür boyu men edildiğini açıkladı.

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Valencia'dan Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftara ömür boyu men!
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