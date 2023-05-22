Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı! "Orada geçirdiğim 1 yıl, 10 yıla bedel"

Valerien Ismael, teknik direktörlük kariyerini İngiltere Championship ekibi Watford'da sürdürüyor. Fransız teknik direktör; İngiliz basınına Beşiktaş dönemi hakkında itiraflarda bulundu.

İŞTE 47 YAŞINDAKİ ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI; &NBSP;

"Son 3 takımımda, bütün olay her zaman oyuncularımın becerilerine ne kadar adapte olabildiğim ile alakalıydı. Barnsley'de topa daha az sahiptik. Beşiktaş'ta yüzde 55'in üstünde topla oynuyorduk. Watford da topa daha fazla sahip olan bir takım."

"Transfer pazarında iş yapacağız. Oynayacağımız maç yoğunluğuna uygun isimler bulmamız gerekiyor. " "Özellikle bu sezon sadece İngiltere'de değil tüm ülkelerde teknik direktörler için zor bir yıldı. Chelsea gibi bir kulüp bile 4 farklı teknik direktörle çalıştı." Bence bu baskı pandemi sonrasında kulüpler üzerinde oluşan mali baskılardan kaynaklanıyor. Maçlarınızı kazanmak zorundasınız."

"Dele Alli ile çalışmak çok güzeldi. Ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi vermeye, ritme girmesi için ihtiyaç duyduğu güveni vermeye çalıştık. Neşeyi yeniden bulması ve gülmesi onun için önemli. Kendi seviyesine geri dönmek için her türlü yeteneğe sahip."

"Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım.

"Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu. Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz."

"Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ve bununla başa çıkmanız, odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor." Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın bile zamana ihtiyacı vardı. Yine de Beşiktaş'taki deneyimim hakkında konuşacak sadece olumlu şeylerim var." "Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Çok güzel dostluklar kurdum."