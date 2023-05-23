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Giriş Tarihi: 23.5.2023 10:16

İsmail Köybaşı, en golcü sezonunu yaşadı

İHA
İsmail Köybaşı, en golcü sezonunu yaşadı

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 5 gol atan Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Göztepe'ye transfer olan İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol attı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Köybaşı, Denizlispor (2) ve Çaykur Rizespor (3) müsabakalarında toplam 5 kez ağları sarstı. İsmail Köybaşı, kariyerinde daha önceki en golcü sezonunu 2020-2021 sezonunda Rizespor formasıyla 3 golle yaşamıştı.

ASİSTLERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR
Göztepe formasıyla bu sezon verdiği skor katkısıyla dikkat çeken İsmail Köybaşı, asistleriyle de adından söz ettiriyor. Köybaşı, bu sezon ligde Bandırmaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü ve Altay müsabakalarında da 1'er asist yapma başarısı gösterdi. Böylelikle tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 gol, 4 asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı vermiş oldu.

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İsmail Köybaşı, en golcü sezonunu yaşadı
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