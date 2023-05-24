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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:12

Boluspor olağanüstü kongreye gidiyor

İHA
Boluspor olağanüstü kongreye gidiyor

Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Benim cebimden kulübe verdiğim para yaklaşık 50 milyon TL. Arkadaşlar bu sıraladığım sebeplerden dolayı ben 8 Haziran'da olağanüstü genel kurul kararı aldım" dedi.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Boluspor'un 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. Başkan Abak, geçmiş dönem borçlarını tek tek basın mensuplarına anlattı. 2022-2023 sezonunda sadece 6 milyon TL borçları olduğunu ifade eden Başkan Abak, kendi imkanlarıyla 50 milyon TL verdiğini de dile getirdi.

"BENİM CEBİMDEN KULÜBE VERDİĞİM PARA YAKLAŞIK 50 MİLYON TL"
Kongre kararı aldığını açıklayan Başkan Abak, "Arkadaşlar sıkıntılı hiçbir borcumuz yok. Bizle alakalı hiçbir futbolcuyla derdimiz, tasamız yok. Bizimle alakalı 2022-2023 sezonunda yabancıların mayıs ayı maaşı var. Toplamda yabancılara 130 bin Euro borcumuz var. Yerli futbolculara da 3 milyon 900 bin TL borcumuz var. Yani toplarsak bizim 2022-2023 sezonunda sadece 6 milyon TL borcumuz var. Hiçbir mahkememiz yok. SSK, stopaj, vergi, hiçbir borcumuz yok. Boluspor'un şu anda çok derdi, tasası yok. Benim cebimden kulübe verdiğim para yaklaşık 50 milyon TL. Arkadaşlar bu sıraladığım sebeplerden dolayı ben 8 Haziran'da olağanüstü genel kurul kararı aldım. İnşallah Boluspor kulübü için hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.

"28 MAYIS 2025 TARİHİNDE SİZİN ÖNÜNÜZE ÇIKIP BU KADAR GÜR SESLE KONUŞAMAM"
Başkan Abak, "Eski oyunculara olan bir borç var. O da yaklaşık 10 buçuk milyon TL. CAS'ta bir mahkememiz var. İnşallah onu kaybetmeyiz. Çünkü 50 bin Frank oraya gönderdik. Yani eski personelle ilgili bir 3 buçuk milyon TL borcumuz var. Eskilerle alakalı kulübün 14 milyon TL borcu kaldı. Artı belediyeye olan fiks bir borç var. Bizimle alakalı da olan tüm borç 6 milyon TL. O biraz daha iner. Boluspor kulübünün şu anda hiçbir sıkıntısı, derdi, tasası yok. Ama arkadaşlar bu sistem dönmez. Yani burada arkadaşlarla, yönetici arkadaşlarla çok oturduk, çok konuştuk. Sizlerin de bildiği gibi olağan kongreler her 3 yılda bir oluyor. 28 Mayıs 2025 tarihinde ne diyeceğiz? 'Biz kulübe her sene elli verdik, elli verdik, elli verdik, elli verdik. Beceremedik, Süper Lig olmadı kolay da değil arkadaşlar. Ben 28 Mayıs 2025 tarihinde sizin önünüze çıkıp bu kadar gür sesle konuşamam" diye konuştu.

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Boluspor olağanüstü kongreye gidiyor
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