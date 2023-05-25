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Giriş Tarihi: 25.5.2023 16:41

Raul Bobadilla, Bandırmaspor'da!

İHA
Raul Bobadilla, Bandırmaspor’da!

Bandırmaspor, Paraguaylı 35 yaşındaki santrfor Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, FC Schaffhausen forması giyen Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Bobadilla! Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki Paraguaylı forvet, bu sezon FC Schaffhausen ile çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ral Bobadilla, futbol kariyerinde River Plate, Concordia BS, Grasshoppers, M. Gladbach, Aris, Young Boys, Basel, Augsburg, Argentinos Jrs., Guarani ve Fluminense gibi takımlarda top koşturdu.

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Raul Bobadilla, Bandırmaspor'da!
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