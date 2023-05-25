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Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:38 Son Güncelleme: 25.5.2023 09:40

Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor yöneticileri ile bir araya geldi!

SPOR SERVİSİ
Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor yöneticileri ile bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirdiği Sivas programı kapsamında Demir Grup Sivasspor yöneticileri ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirdiği Sivas programı kapsamında Demir Grup Sivasspor yöneticileri ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile de bir araya geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından bu buluşmanın fotoğraflarını, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ı, başkan vekilimiz Erdal Sarılar'ı, başkan yardımcımız Mehmet Oflaz'ı ve teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ı kabul ederek bir süre görüştü" notuyla paylaştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor yöneticileri ile bir araya geldi!
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