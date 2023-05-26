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Giriş Tarihi: 26.5.2023 16:14

Karabük yeniden profesyonel ligde!

İHA
Karabük yeniden profesyonel ligde!

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grubu lider tamamlayarak TFF 3. Lig'e çıkan Karabük İdman Yurdu, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Kutlamalar kapsamında şehirde şampiyonluk konvoyu ile başlayan törenler daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlenen programla devam etti. Karabük İdmanyurdu Başkanı Adem Aydım, şehrin uzun süredir profesyonel liglerde takımı olmadığını ifade ederek, "Amatör ve BAL'da 2 yıl üst üste aldığımız şampiyonlukla, verdiğimiz mücadeleyi anlımızın akıyla taçlandırarak takımımız bu yıl 3. Lig'de şehrimizi temsil edecek. Takımızı daha üst liglere çıkarak, Süper Lig'de şehrimizi temsil etmek üzere hem şehrimizden hem de milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Bu şehir her şeye layıktır" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin ise, Karabük İdmanyurduspor'a şimdiye kadar ellerinden gelen desteği verdiklerini, bundan sonra da her türlü desteği vererek, Karabük İdamanyurdu takımını, Türk Futbolu'nun yüz akı yapacaklarını söyledi.



VALİ GÜREL: "ŞİMDİ SIRA ŞEHİRDE"
Karabük Valisi Fuat Gürel de, Karabük İdmanyurduspor'un kentin yüz akı ve gurur kaynağı olduğu söyleyerek, "Zorlu bir süreçte bu aşamaya gelindi. Her başarının altında bir emek ve gayret ile geçmişinde mutfağında bir gayret vardır. Maalesef bu şehir birkaç senedir futbol konusunda şansı yaver gitmedi ve Karabükspor liglerden düştü. Şimdi bu muhteşem zaferi ve gururu bizlere ve Karabük halkına yaşatan başta Başkan Adem Aydım olmak üzere teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz ve takıma gönül veren Mavi Ateş taraftarlarımızı yürekten tebrik ederim. Gerçekten şehrimiz futbol hususunda bir açlık hissetti. Gençlerimizin heyecanı neredeyse yok olmak üzereydi. Şehrimize ve futbolumuza umut oldu. Şükürler olsun ki, kısa sürede profesyonel liglerde oynayacak duruma geldi ve bu da şehrimiz adına guru verici. İnşallah bu şehir, işçisiyle, iş adamlarıyla, yöneticileriyle birlik, beraberlik içerisinde olarak takımı hak ettiği yere getirecektir. Bu konuda birbirimize güvenmemiz ve hep beraber birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Başkanımız Adem Aydım ve arkadaşları ile futbolcular ellerinden gelen gayreti ortaya koydular. Şimdi sıra şehrimizde. Profesyonel liglerde oynamak futbol açısından bakıldığından gayreti biraz daha fazla olması gereken bir huşu. Bunu el birliği ile başaracağız" ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, vali ve protokol üyelerine verdikleri desteklerden dolayı plaket takdimi yapıldıktan sonra, futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sahneye davet edilerek, kupa töreni ve havai fişek gösterimi sunuldu. Etkinlikler konserlerle sona erdi.

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Karabük yeniden profesyonel ligde!
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