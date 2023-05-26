"O BENİM İÇİN BİR ABİ"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Alpaslan Öztürk, Arda Turan hakkında "Arda Hoca'nın gelmesiyle birlikte bambaşka bir takım olduk. Onlara teşekkür etmek lazım. Allah nasip etti, bugün güzel bir gol attım. Golden sonra hocamıza koştum çünkü o benim için bir hocadan fazlası. Bir abi, bir yol gösteren, bir idol." ifadelerini kullandı

SPOR TOTO 1. LİG'DE PLAY-OFF 2. TUR PROGRAMI AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

31 Mayıs Çarşamba:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

4 Haziran Pazar:

16.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)