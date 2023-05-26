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Giriş Tarihi: 26.5.2023 23:08 Son Güncelleme: 27.5.2023 00:10

Son dakika haberi: Eyüpspor zorlu maçta son dakikada turladı! Süper Lig'e son adımlar...

Son dakika haberi: Eyüpspor zorlu maçta son dakikada turladı! Süper Lig’e son adımlar...

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçta Eyüpspor, rakibini 120+2'de Alpaslan Öztürk'ün attığı golle 1-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.

Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda normal süresi 0-0 sona eren maçta Eyüpspor, deplasmanda Sakaryaspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Eyüpspor, 2. turda Bodrumspor ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.

GOLÜNÜ ATTI HOCASINA SARILDI

Eyüpspor'a turu getiren golü atan Alpaslan Öztürk, topun ağlara girmesiyle kendisini tebriğe gelen herkesten sıyrılıp teknik direktör Arda Turan'a sarıldı.

"O BENİM İÇİN BİR ABİ"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Alpaslan Öztürk, Arda Turan hakkında "Arda Hoca'nın gelmesiyle birlikte bambaşka bir takım olduk. Onlara teşekkür etmek lazım. Allah nasip etti, bugün güzel bir gol attım. Golden sonra hocamıza koştum çünkü o benim için bir hocadan fazlası. Bir abi, bir yol gösteren, bir idol." ifadelerini kullandı

SPOR TOTO 1. LİG'DE PLAY-OFF 2. TUR PROGRAMI AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

31 Mayıs Çarşamba:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

4 Haziran Pazar:

16.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

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Son dakika haberi: Eyüpspor zorlu maçta son dakikada turladı! Süper Lig'e son adımlar...
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