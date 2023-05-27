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Giriş Tarihi: 28.5.2023 01:15

Serie A'da Inter, Atalanta'yı 3 golle devirdi

AA
Serie A’da Inter, Atalanta’yı 3 golle devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Inter, konuk ettiği Atalanta'yı 3-2 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda bitirme hedefindeki iki takım karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 1. dakikada Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Nicolo Barella, 3. dakikada Inter adına farkı 2'ye çıkardı. Atalanta, 36. dakikada Mario Pasalic ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın 77. dakikasında Inter, Lautaro Martinez ile skoru 3-1 yapan golü buldu. Atalanta, 90+1. dakikada Luis Muriel ile farkı yeniden 1'e indirdi ve karşılaşma 3-2 Inter üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Inter, puanını 69 yapıp maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkarken, matematiksel olarak ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir pozisyonda bitirmeyi de garantiledi. Atalanta ise 61 puanla 5. sırada kaldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada mücadele ederken, Atalanta kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral ise yedek soyunduğu maçta görev almadı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Salernitana-Udinese: 3-2

Spezia-Torino: 0-4

Fiorentina-Roma: 2-1

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Serie A'da Inter, Atalanta'yı 3 golle devirdi
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