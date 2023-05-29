Galatasaray’ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!

Kazanması durumunda veya en takın takipçisi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Ankara deplasmanına cezalı Nicolo Zaniolo da dahil olmak üzere A takım kadrosunda bulunan tüm futbolcular götürülüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü maçı için başkente gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.