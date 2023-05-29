Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da flaş Yusuf Yazıcı gelişmesi! Sezon sonu...
Giriş Tarihi: 29.5.2023 12:51 Son Güncelleme: 29.5.2023 13:07

Trabzonspor'da flaş Yusuf Yazıcı gelişmesi! Sezon sonu...

İHA
Trabzonspor’da flaş Yusuf Yazıcı gelişmesi! Sezon sonu...

Kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı. Dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'na gitme isteğini ileterek Karadeniz ekibinden ayrılan Yusuf, bordo-mavili takıma 40 milyon TL'yi aşan tekrar dönüş maliyetine rağmen yaşadığı performans düşüklüğüyle kadroya giremezken, yıldız ismin sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Lille takımına toplam 17 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve Edgar Le karşılığında kulüp tarihinin rekor bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 509 dakika bordo-mavili formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti. Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Son dakika: Sivas'ta feci kaza: 4 ölü çok sayıda yaralı!
Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte 2023 seçim sonuçları ve adayların güncel oy oranları...
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
28 Mayıs seçimleri sonrası bir araya gelen 7'li koalisyon ortakları açıklama yapmadan dağıldı
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Meral Akşener'e istifa çağrısı: Bahar gelmeden gitti, Winter is coming...
CHP Genel Merkezi'nde yas var! Konuşma için getirilen TIR da geri götürüldü! İmamoğlu ve Yavaş hiç ortada yok...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da flaş Yusuf Yazıcı gelişmesi! Sezon sonu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA