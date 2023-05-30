Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.5.2023 14:28 Son Güncelleme: 30.5.2023 14:29

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması!

DHA
Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Doktor Özgün Kaleoğlu'na şok: Başörtülü kadınları hedef almıştı!
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması
Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde kriz toplantısı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkadı
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
‘Sözünü tut Tanju Özcan’
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA