Bursaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün sona eriyor

Gelecek sezon da TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün itibariyle sona eriyor. Kaptan Enver Cenk Şahin ve tecrübeli isim Hasan Ayaroğlu ile birlikte altyapıdan yetişen Bilal Güney, Deniz Aydın, Ozan İsmail Koç ve Talha Yakın'ın kontratları bugün mesai saatinin sona ermesiyle bitecek. Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.