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Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:43 Son Güncelleme: 1.6.2023 11:43

Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti!

AA
Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti!

Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile çıkışa geçti.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

Umut Bozok, daha sonra suskun geçen günlerin ardından 25. haftadaki 4-1'lik Adana Demirspor maçında ise takımının son golünü kaydetti.

BJELİCA DÖNEMİNDE DAHA GOLCÜ
Teknik direktörler Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun takımı çalıştırdığı dönemlerde zaman zaman yedek kulübesinde oturtularak gözden düşen ve 23 karşılaşmada 3 gol atabilen Umut Bozok, Nenad Bjelica döneminde ise 6 maçta 4 gol attı.

Umut Bozok, ligin 33. haftasında bordo-mavili takımın 2-0 galip geldiği MKE Ankaragücü ile 36. haftasında 4-2 yendiği Bitexen Giresunspor maçlarında 2'şer gole imza attı. Bozok, böylece ligde gol sayısını 7'ye çıkarmayı başardı.

Umut, 10 gol atan Trezeguet'ten sonra Bakasetas ile 7 golle takımının en fazla gol atan oyuncuları arasında yer aldı.

YERLİ GOL KRALI
Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, ligde 8 sezon sonra yerli oyuncu olarak, gol kralı unvanını elde etmişti. Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

Umut Bozok'u 18'er golle Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile Çaykur Rizespor'dan 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izlemişti.

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Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti!
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