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Giriş Tarihi: 2.6.2023 13:33

Ajax'ta John Heitinga ile yolların ayrıldı!

İHA
Ajax’ta John Heitinga ile yolların ayrıldı!

Hollanda ekiplerinden Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hollanda temsilcilerinden Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Futbol Direktörü Sven Mislintat, Heitinga'ya verdiği emekler için teşekkür etti ve Ajax'ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu vurguladı. 22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi.

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Ajax'ta John Heitinga ile yolların ayrıldı!
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