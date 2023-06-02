Levent Mercan’ın talipleri artıyor

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu sırada bulunan Fatih Karagümrük'te yaz transferi dönemi hareketli geçecek. İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile gelecek sezon yola devam etmeyecek olan İstanbul ekibinde yeni sezon planlaması başladı. Fatih Karagümrük'te bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan için birçok kulüp İstanbul ekibinin kapısını çalacak. Asıl mevkisi orta saha olan ancak Caner Erkin ile yolların ayrılmasının ardından sol bek pozisyonuna geçiş yapan 22 yaşındaki oyuncu, bu pozisyonda istikrarlı ve dikkat çeken bir performans ortaya koydu.