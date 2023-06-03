Cengiz Ünder, Marsilya’da kalmaya karar verdi

Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fransız takımındaki geleceği belli oluyor. Marsilya'da geçtiğimiz yaz teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirilmesinin ardından sezon başında taktiksel anlamda zorluklar yaşayan Cengiz, daha sonra formunu bulmuş ve Hırvat hocanın 11'inde önemli bir yer edinmişti.

Türk kanat oyuncusu, takımıyla çıktığı 45 resmi maçta 5 gol atarken, 6 kez de asist yaptı ve toplamda 11 gole katkı sağladı. Fransa'nın La Provence Gazetesi'nde yer alan habere göre; zaman zaman Marsilya'dan ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Cengiz Ünder'in böyle bir düşüncesi yok.

Sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Cengiz'in takımında mutluğu olduğu ve bu yaz ayrılma niyetinin bulunmadığı ifade edildi. Türk futbolcu, takımının Lyon deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamada "Bu yaz ayrılmak benim için bir seçenek değil, bunu hiç düşünmedim" demişti.