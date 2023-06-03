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Giriş Tarihi: 3.6.2023 22:07

Inter, Serie A'da sezonu galibiyetle kapadı!

AA
Inter, Serie A’da sezonu galibiyetle kapadı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Inter, deplasmanda Torino'yı 1-0 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Inter ile orta sıralardaki Torino ile karşılaştı. Mücadeleden konuk Inter, 37. dakikada Marcelo Brozovic'in golüyle 1-0 galip ayrıldı ve Serie A'da 2022-2023 sezonunu galibiyetle tamamladı.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikaya kadar sahada mücadele etti ve daha sonra yerini Nicolo Barella'ya bıraktı.

Inter, Torino galibiyetiyle puanını 72 yaptı. Mavi-siyahlılar, 38 haftalık lig maratonunu, 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladı.

Sezonu mağlubiyetle kapatan Torino ise ligi 53 puanla tamamladı.

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Inter, Serie A'da sezonu galibiyetle kapadı!
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