Konyaspor'un konuğu Karagümrük! Maçta 2 gol var (CANLI)

4 maçlık yenilmezlik serisi Sivas deplasmanında sona eren Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi, 49 puanla 7. sırada. Aleksandar Stanojevic'li Konya, taraftarı önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Gümrük ise Alparslan Erdem yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.

KONYASPOR 1 - 1 KARAGÜMRÜK (İlk yarı sona erdi)



40' Moreno

45+3' Diagne

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KONYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ



Konyaspor: Sehic, Guilherme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Marlos, Konrad, Pozuelo, Thiam

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Rodrigues, Levent, Feghouli, Lawrence, Ozdoev, Lobjanidze, Kerim, Diagne