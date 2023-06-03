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Giriş Tarihi: 3.6.2023 16:55

Konyaspor'un konuğu Karagümrük! Maçta 2 gol var (CANLI)

Konyaspor’un konuğu Karagümrük! Maçta 2 gol var CANLI

Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Orta sıralarda bulunan iki takımın maçında ilk yarıda 2 gol var. Konya teknik direktörü Aleksandar Stanojevic itirazlar sebebiyle kırmızı kart gördü. Konyaspor-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

4 maçlık yenilmezlik serisi Sivas deplasmanında sona eren Konyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi, 49 puanla 7. sırada. Aleksandar Stanojevic'li Konya, taraftarı önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Gümrük ise Alparslan Erdem yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.

KONYASPOR 1 - 1 KARAGÜMRÜK (İlk yarı sona erdi)

40' Moreno
45+3' Diagne

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KONYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Marlos, Konrad, Pozuelo, Thiam
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Rodrigues, Levent, Feghouli, Lawrence, Ozdoev, Lobjanidze, Kerim, Diagne

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Konyaspor'un konuğu Karagümrük! Maçta 2 gol var (CANLI)
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