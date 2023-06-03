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Giriş Tarihi: 3.6.2023 11:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da her şey hazır! Derbi sonrası kutlama var...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da her şey hazır! Derbi sonrası kutlama var...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından kupasını kaldırıp şov yapacak. Sarı-kırmızılılarda futbolcular, sahneye davet edilirken çalacak şarkılarını kulübe ilettiler.

Ankara'da 23. şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da kutlama hazırlıkları başladı. TFF'nin de resmen açıkladığı gibi sarı-kırmızılı kulüp, Nef Stadyumu'ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Aslantepe'de çarşamba gününden beri yoğun mesai var. Kale arkalarına ışık şovları için hem yansıtma ışıkları hem de ledler kuruluyor. Ayrıca birçok sanatçının sahne alması için görüşmeler sürüyor. İcardi'nin attığı gollerden sonra çalınan "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge de Beşiktaş'a gönül vermesine rağmen kutlamalar için davet alabilir.

LİSTELER VERİLDİ

Sarı-kırmızılı futbolcular, kupa seremonisinde sahneye davet edilirken çalınacak şarkılarını seçtiler ve şarkı listesini kulübe ilettiler. Derbi biter bitmez 30 dakika içinde saha ortasına platform kurulacak ve Galatasaray tacını takacak.

ALİ YİĞİT MODAYA UYDU, SAÇINI SARIYA BOYATTI

Icardi'nin saçlarını sarıya boyatmasının ardından başlayan akıma, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de katıldı. İnstagram'dan Ali Yiğit ile fotoğrafını paylaşan Arjantinli de "Benim küçük aslanım" mesajını yazdı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da her şey hazır! Derbi sonrası kutlama var...
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