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Giriş Tarihi: 4.6.2023 14:39

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Kayserispor maçında gençlere şans verecek

AA
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Kayserispor maçında gençlere şans verecek

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Sıkıntılı geçen bir sezon oldu. Özellikle Avrupa'ya giden takımlara baktığınız zaman hemen hemen hepsi ligde sıkıntı yaşadı. Biz de onlardan bir tanesiydik” dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin son haftasında oynayacakları Yukatel Kayserispor maçında genç oyunculara şans vermeyi planladıklarını ifade etti

Çalımbay, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, değişik bir sezon geçirdiklerini anlattı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige ara verildiğine ve takımların istediği formu yakalayamadığına dikkati çeken Çalımbay, "Çok iyi bir form yakalıyoruz, bir anda ara oluyor. Kuvvetli takımlarla hazırlık maçı yapma şansımız da olmadı. Sıkıntılı geçen bir sezon oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Avrupa'ya giden takımların hemen hemen hepsinin ligde sıkıntı yaşadığını, Sivasspor'un da o takımlardan birisi olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Ligde sonlara doğru oynadığımız Konyaspor maçı çok önemliydi, bu maçta takımımla gurur duydum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan oynadılar. Çok güzel oynadık ve çok güzel şeyler yaptık, bu sezonu da böyle bitirdik." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, 4 yıl boyunca görev yaptığı kırmızı-beyazlı ekipte güzel başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"UEFA Avrupa Ligi'ne gittik, Türkiye Kupası'nı aldık, çok güzel şeyler yaptık. Sivasspor'da uzun süre çalıştık, burada mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık. Bu sezonu da iyi bir şekilde bitirdik. Kalan bir maçımız var Kayserispor ile bu maçta bazı arkadaşlarımızı oynatmayabiliriz. Dimitrios Goutas'ın düğünü var, buna benzer şeyleri olan arkadaşlarımıza izin verebiliriz. Az oynayan ve genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz."

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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Kayserispor maçında gençlere şans verecek
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