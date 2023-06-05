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Giriş Tarihi: 5.6.2023 12:33

Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER

20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

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Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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