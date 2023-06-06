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Giriş Tarihi: 6.6.2023

F.Bahçe içimde ukdedir

F.Bahçe içimde ukdedir

Futbol kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, “Fenerbahçe’de bir kez daha forma giyip gol atmak isterdim” dedi

SON olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen tecrübeli forvet, "Fortuna Sittard'a 5 senelik proje için gittim, hoca olacaktım. Sonra beraber yürüyemeyeceğimizi gördük. Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın benimle ilgili düşünceleri var biliyorum ama şu an bunu bana deklare etmedi. Antrenörlük için önce kendimi geliştirmek istiyorum" dedi. 4 büyük takımda da oynayan Burak, kariyeriyle ilgili ise "G.Saray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde. F.Bahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim. F.Bahçe'de golüm olmaması içimde ukdedir" ifadelerini kullandı

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F.Bahçe içimde ukdedir
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