F.Bahçe içimde ukdedir

SON olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen tecrübeli forvet,dedi. 4 büyük takımda da oynayan Burak, kariyeriyle ilgili ise "G.Saray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde.F.Bahçe'de golüm olmaması içimde ukdedir" ifadelerini kullandı