F.Bahçe içimde ukdedir

Futbol kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, “Fenerbahçe’de bir kez daha forma giyip gol atmak isterdim” dedi
SON olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Dün bir basın toplantısı düzenleyen tecrübeli forvet, "Fortuna Sittard'a 5 senelikproje için gittim, hoca olacaktım.Sonra beraber yürüyemeyeceğimizigördük. Buraya Şenol hocamınyanından geldim. Hocamınbenimle ilgili düşünceleri varbiliyorum ama şu an bunu banadeklare etmedi. Antrenörlük içinönce kendimi geliştirmek istiyorum" dedi. 4 büyük takımda da oynayan Burak, kariyeriyle ilgili ise "G.Saray'da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde. F.Bahçe'de bir kez daha formagiyip bir tane gol atmak isterdim. F.Bahçe'de golüm olmaması içimde ukdedir" ifadelerini kullandı