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Giriş Tarihi: 9.6.2023 00:26

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Çok mutluyum, gururluyum"

AA
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Çok mutluyum, gururluyum

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımı Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Pendikspor tarihine altın bir sayfa daha açıldığını kaydeden Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene bu zamanlar ikinci ligden birinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşarken, bugün aynı mutluluğu Süper Lig'e çıkarak yaşadık. Gerçekten çok önemli maçlar. Yani bu başarı nasıl oldu, nasıl geldi, 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunun hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye'de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor. Hem bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor. Çünkü her istediğimizin elimizin altında olduğu imkanlarımızın 4 kat olduğu bir kulüpte çalışma imkanı bulduk."

Özköylü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bize çok büyük bir imkan sundular. Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. İki senede Süper Lig'e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Futbol tarihinde böyle bir başarıyı elde etmek de bizim adımıza ayrıca bir gurur. Bunun için oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. "

Toplantı sonunda basın toplantı odasına gelen Pendiksporlu futbolcular, Osman Özköylü'yü ıslatarak, Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu burada sürdürdü.

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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Çok mutluyum, gururluyum"
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