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Giriş Tarihi: 9.6.2023 10:20

Acun Ilıcalı yeni bir futbol takımı satın aldı! Shelbourne FC...

Acun Ilıcalı yeni bir futbol takımı satın aldı! Shelbourne FC...

Geçen yıl İngiltere'de Hull City takımını satın alan Acun Ilıcalı, İrlanda'dan da bir futbol takımı aldığını duyurdu.

Televizyoncu iş insanı Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı yeni bir futbol takımı satın aldı! Shelbourne FC...
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