Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi: Kaybetmeyi hak etmedik
Giriş Tarihi: 11.6.2023 01:28

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi: Kaybetmeyi hak etmedik

AA
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi: Kaybetmeyi hak etmedik

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikleri için büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak başlarını dik tutmaları gerektiğini söyledi.

Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1-0'lık mağlubiyetin istedikleri sonuç olmadığını belirterek, "Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Tabii ki pişmanlıklarımız var. İstediğimiz bir sonuç değil bu. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Bu sonucu hak etmedik." diye konuştu.

Taraftarlara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Buraya gelerek böylesine güzel anlar yaşattılar bize. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden Manchester City oldu. Ama oyuncularımı kimseyle değişmem." ifadelerini kullandı.

Böylesine yoğun bir atmosferde oynamanın kolay olmadığını dile getiren Inzaghi, sonucu kabul edip yola devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

Meslektaşı Guardiola'yı tebrik eden Inzaghi, "Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Finalde de çok güzel oynadılar. Planladığımız maç, oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki pozisyonlama açısından daha iyi olabilirdik. Bunun da riskleri var, riskleri göze alarak oynadık. Manchester City'ye karşı oynamış olmamız, kalecimizin bu kadar iyi kurtarışlar yapmış olması beni çok gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde
Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler
'Unabomber' olarak bilinen Ted Kaczynski hücresinde ölü bulundu
Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüştü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Muhterem için değmezdi ama yazdım
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! İnsan hayatını hiçe sayan inşaat için yıkım kararı
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!
SON DAKİKA | Başakşehir'de yangın paniği
ARKADAŞINA GÖNDER
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi: Kaybetmeyi hak etmedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA