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Giriş Tarihi: 11.6.2023 01:46

Pep Guardiola'dan şampiyonluk değerlendirmesi! "Yorgun, sakin ve memnunum"

Pep Guardiola’dan şampiyonluk değerlendirmesi! Yorgun, sakin ve memnunum

Pep Guardiola, Inter'i mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları maç sonrası konuştu.

Guardiola kupa töreni sonrası verdiği röportajda, "Yorgun, sakin ve memnunum. Bu kupayı kazanmak çok zor" sözlerini sarf etti.

En iyi seviyelerinde olmadan maça çıktıklarını belirten Guardiola, "Takımımız Dünya Kupası'ndan sonra bir adım attı ve bunun devamını getirdi. Sonrasında da bu başarılar geldi" açıklamasını yaptı.

Başarılı hoca gelecek sezonla ilgili ise, "Gelecek sezonu düşünecek enerjim yok, bu imkansız. Bir dinlenmeye ihtiyacımız var çünkü çok uzun bir sezonu bitirdik. Oyuncularımızın UEFA ve FIFA maçları olacak. Premier Lig iki üç hafta önce bitti, şimdi yeniden maçlara çıkacak. Çok çok fazla." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Pep Guardiola'dan şampiyonluk değerlendirmesi! "Yorgun, sakin ve memnunum"
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