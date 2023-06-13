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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:04 Son Güncelleme: 13.6.2023 10:05

Arsenal'in scout şefi Galatasaray'da!

SPOR SERVİSİ
Arsenal’in scout şefi Galatasaray’da!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda adımlarını atan sarı-kırmızılı ekip, Daha önce Arsenal'in şef scoutluğunu yapan ve son olarak Şili Milli Takımı'nın sportif direktörü olan Francis Cagigao ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar saha içine takviyelere hazırlanırken idari bölümü de boş geçmiyor. Aslan'da Cenk ErgDaha önce Arsenal'in şef scoutluğunu yapan ve son olarak Şili Milli Takımı'nın sportif direktörü olan Francis Cagigao ile anlaşmaya varıldı.ün futbol direktörü, Emre Utkucan ise scout ekibinin başında yer alıyor. 53 yaşındaki Cagigao'nun görev tanımı ise henüz netleşmedi.

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Arsenal'in scout şefi Galatasaray'da!
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