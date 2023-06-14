‘İkısini de yeneriz!’

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma Letonya, pazartesi ise Galler ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da milli stoper Abdülkerim Bardakcı ve sağ bek Zeki Çelik basına konuştu. İki karşılaşmanın da zor olacağını kaydeden Abdülkerim,dedi. Zeki ise,diye konuştu.A Millî Takım'ın, pazartesi günü 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. www.passo. com.tr ve Passo Mobil Uygulama, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek biletlerin fiyatları 150, 250 ve 350 TL olarak belirlendi.