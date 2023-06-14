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Giriş Tarihi: 14.6.2023

‘İkısini de yeneriz!’

BERKAY TURAN
‘İkısini de yeneriz!’

Milli futbolcular Abdülkerim ve Zeki, hem Letonya hem de Galler’den daha iyi olduklarını söyledi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma Letonya, pazartesi ise Galler ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da milli stoper Abdülkerim Bardakcı ve sağ bek Zeki Çelik basına konuştu. İki karşılaşmanın da zor olacağını kaydeden Abdülkerim, "Biz hem Letonya'dan hem de Galler'den daha iyi takımız. İki maçtan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kim forma giyerse giysin savunmamız emin ellerde" dedi. Zeki ise, "Şampiyonaya katılmak istiyoruz. Letonya maçı kritik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

BİLETLER SATIŞTA
A Millî Takım'ın, pazartesi günü 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. www.passo. com.tr ve Passo Mobil Uygulama, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek biletlerin fiyatları 150, 250 ve 350 TL olarak belirlendi.

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‘İkısini de yeneriz!’
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