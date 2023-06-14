Polisin VAR odası kusursuz

stanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü polisleri; 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve alt liglerde soluksuz bir mesai yaptı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü polisleri, 2022-2023'te amatör müsabakalar da dahil 21 bin 733 maçı mercek altına aldı.Saha içlerini, tribünleri, stat çevrelerini ve giriş kapılarını kameralarla donatılmış polislerinodalarından her şey çok yakından takip edildi. Usulsüzlükleri tespit eden emniyet güçleri,kapsamında yasal işlem yaptı.En fazla taraftara işlem uygulanan madde 489 işlem ilemaddesi oldu. Tüm dallarda ise bin 576 seyirden men cezası verildi.